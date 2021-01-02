МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Группа из 11 сенаторов-республиканцев США объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января.

"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах", — говорится в их совместном заявлении, которое цитирует издание The Hill. Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа

Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов.

"Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов", — говорится в заявлении.

В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие. Филиппины запрещают въезд из США из-за нового штамма COVID

Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии.

При этом Круза и Холи СМИ уже сейчас называют потенциальными кандидатами от республиканцев на участие в президентской гонке 2024 года.

На выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает.

Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.

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