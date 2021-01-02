МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Группа из 11 сенаторов-республиканцев США объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января.
"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах", — говорится в их совместном заявлении, которое цитирует издание The Hill.
Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов.
"Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов", — говорится в заявлении.
В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.
Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии.
При этом Круза и Холи СМИ уже сейчас называют потенциальными кандидатами от республиканцев на участие в президентской гонке 2024 года.
На выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает.
Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
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