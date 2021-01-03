МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Ситуация с эпидемией COVID-19 может стабилизироваться к концу февраля. Об этом сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт отмечает, что после Нового года может отмечаться рост заболеваемости. В Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

Новогоднее "снижение" числа инфицированных, по его мнению, обусловлено меньшим количеством обращений за медицинской помощью, а также уменьшением количества проводимых тестов из-за закрытия коммерческих лабораторий на праздники.

«Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», — пояснил Тимаков, добавив, что затем ситуация начнет стабилизироваться.

Врач отметил, что пик заболеваемости в России не пройдет.

Инфекционист считает, что в Москве улучшения начнутся раньше, чем в других регионах. Число случаев заражения COVID в США превысило 20 миллионов

Он добавил, что можно минимизировать возможные "побочки" от вакцины "Спутник V", следуя советам врачей. Например, за три дня и после ввода вакцины рекомендуется воздержаться от алкоголя и не употреблять жирную пищу. Эксперт добавил, что допустимо выпить "пару бокалов".

Тимаков напомнил, что перед вакцинацией у пациента не должно быть признаков недомогания и ОРВИ. Например, кашля, температуры и насморка.

На сегодняшний момент ситуация остается "напряженной", считает врач. Тимаков призвал россиян не расслабляться.

Ранее сообщалось, что сертификат о вакцинации от COVID можно получить на сайте госуслуг