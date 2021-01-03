Инфекционист назвал сроки улучшения ситуации с COVID в России
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Ситуация с эпидемией COVID-19 может стабилизироваться к концу февраля. Об этом сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
Эксперт отмечает, что после Нового года может отмечаться рост заболеваемости.
Новогоднее "снижение" числа инфицированных, по его мнению, обусловлено меньшим количеством обращений за медицинской помощью, а также уменьшением количества проводимых тестов из-за закрытия коммерческих лабораторий на праздники.
«Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», — пояснил Тимаков, добавив, что затем ситуация начнет стабилизироваться.
Врач отметил, что пик заболеваемости в России не пройдет.
Инфекционист считает, что в Москве улучшения начнутся раньше, чем в других регионах.
Он добавил, что можно минимизировать возможные "побочки" от вакцины "Спутник V", следуя советам врачей. Например, за три дня и после ввода вакцины рекомендуется воздержаться от алкоголя и не употреблять жирную пищу. Эксперт добавил, что допустимо выпить "пару бокалов".
Тимаков напомнил, что перед вакцинацией у пациента не должно быть признаков недомогания и ОРВИ. Например, кашля, температуры и насморка.
На сегодняшний момент ситуация остается "напряженной", считает врач. Тимаков призвал россиян не расслабляться.
Ранее сообщалось, что сертификат о вакцинации от COVID можно получить на сайте госуслуг
https://1prime.ru/state_regulation/20210103/832739681.html