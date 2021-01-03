МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 300 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Число случаев заражения COVID в США превысило 20 миллионов

По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 299 087 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 2398 пациентов с подтвержденным заболеванием.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тысяч человек.

Читайте также:

Филиппины запрещают въезд из США из-за нового штамма COVID