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В США за сутки выявили почти 300 тысяч случаев COVID
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Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 300 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных... ПРАЙМ, 03.01.2021
пандемия коронавируса, сша, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные почти 300 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 299 087 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 2398 пациентов с подтвержденным заболеванием.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 20,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тысяч человек.
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