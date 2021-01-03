ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился.

Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса. Трамп подписал бюджет, который ранее назвал "позором"

Демократы в новом составе сохранили, хотя и в ослабленном виде, контроль над палатой представителей, сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу скончался от коронавируса незадолго до сессии конгресса.

Как ожидается, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок. Пелоси контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.

При этом республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января.

Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторам станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в своем качестве председателя сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов.

Новый состав конгресса приступает к обязанностям незадолго до общей сессии 6 января, где должна быть утверждена победа демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Часть республиканцев в обеих палатах, как ожидается, выскажет возражения против утверждения Байдена, хотя и не имеет практических шансов на успех. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает.

Кроме того, демократы намерены в очередной раз поднять в сенате в ближайшее время вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам в размере 2 тысячи долларов на человека.

До последнего времени республиканцы блокировали эти попытки.

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