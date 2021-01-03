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Помпео оценил политику Трампа к России как "самую жесткую"
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа проводила самую жесткую политику в отношении России. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на твиттер Помпео... ПРАЙМ, 03.01.2021
россия, сша, санкции, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа проводила самую жесткую политику в отношении России. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на твиттер Помпео.
«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — заявил госсекретарь США в своем твиттере.
Сообщается, что в 2019 Трамп в ходе своей избирательной кампании критиковал Демократическую партию США за "беспечность по отношению к Москве". Трамп сказал, что, будучи президентом, относился к России "исключительно жестко".
Избранный президент США Джо Байден в свою очередь назвал Трампа "щенком Путина". Байден сказал это на дебатах 30 октября прошлого года, не согласившись с доводами Трампа о позиции его администрации в отношении России.
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