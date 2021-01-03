ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа проводила самую жесткую политику в отношении России. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на твиттер Помпео. Новый состав конгресса США приступил к работе

«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — заявил госсекретарь США в своем твиттере.

Сообщается, что в 2019 Трамп в ходе своей избирательной кампании критиковал Демократическую партию США за "беспечность по отношению к Москве". Трамп сказал, что, будучи президентом, относился к России "исключительно жестко".

Избранный президент США Джо Байден в свою очередь назвал Трампа "щенком Путина". Байден сказал это на дебатах 30 октября прошлого года, не согласившись с доводами Трампа о позиции его администрации в отношении России.

Читайте также:

Новые санкции США против "Северного потока 2" могут осложнить его реализацию