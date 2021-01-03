АФИНЫ, 3 дек — ПРАЙМ. Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai. Новый "британский" штамм коронавируса обнаружен на Кипре

Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские дни, сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста.

Специальное молекулярное тестирование и анализ, которые длились не менее трех дней, показали, что четверо из них носители нового штамма вируса, сообщил телеканал.

Все они остаются под охраной в карантинной гостинице.

Через десять дней, когда истечет их карантин, они пройдут новую проверку, тогда будет решено, выпустят их из карантина или нет, сообщает Skai.

Все пассажиры этого рейса находятся под эпидемиологическим наблюдением.

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