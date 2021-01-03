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"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Греции
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Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai. Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой... ПРАЙМ, 03.01.2021
коронавирус, новости, экономика, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АФИНЫ, 3 дек — ПРАЙМ. Новая мутация коронавируса, появившаяся в Великобритании, достигла и Греции, сообщает телеканал Skai.
Шесть путешественников из Великобритании, прибывшие в Грецию на прошлой неделе, в рождественские дни, сдали положительный результат на вирус после экспресс-теста.
Специальное молекулярное тестирование и анализ, которые длились не менее трех дней, показали, что четверо из них носители нового штамма вируса, сообщил телеканал.
Все они остаются под охраной в карантинной гостинице.
Через десять дней, когда истечет их карантин, они пройдут новую проверку, тогда будет решено, выпустят их из карантина или нет, сообщает Skai.
Все пассажиры этого рейса находятся под эпидемиологическим наблюдением.
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