МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, тем самым, общее количество заражений составило 83 322 449. ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавируса найден в восьми странах Европы

Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи — за последние сутки.

Больше всего заражений коронавирусом выявлено в Американском регионе — более 36,3 миллиона, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 миллиона случаев COVID-19.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Читайте также:

Раскрыта опасность нового "британского" штамма COVID