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Число случаев COVID в мире превысило 83 миллиона
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Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки во всем... ПРАЙМ, 04.01.2021
пандемия коронавируса, воз, новости, экономика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, тем самым, общее количество заражений составило 83 322 449.
Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи — за последние сутки.
Больше всего заражений коронавирусом выявлено в Американском регионе — более 36,3 миллиона, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 миллиона случаев COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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