МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля, сообщает пресс-служба правительства в понедельник. Правительство увеличило дальневосточные энерготарифы

Решение о продлении такого порядка принято по поручению президента по итогам проведения социального онлайн-форума всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. На каких плитах россиянам нельзя готовить с 1 января

"Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов", — подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге – 14%.

Ранее Правительство упростило порядок оформления таких субсидий. С 1 января 2021 года гражданам не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.