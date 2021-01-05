2021-01-05T12:17:00+03:00
2021-01-05T12:18:13+03:00
2021-01-05T12:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210105/832749690.html
В Госдуме предложили провести амнистию кредитов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне... ПРАЙМ, 05.01.2021
кредит, госдума, россия, новости, экономика, финансы
https://1prime.ru/images/83274/96/832749668.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83274/96/832749668.jpg
https://1prime.ru/images/83274/96/832749667.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83274/96/832749667.jpg
https://1prime.ru/images/83274/96/832749655.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83274/96/832749655.jpg
https://1prime.ru/finance/20210104/832744822.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране", — рассказал РИА Новости Сурайкин.
Он отметил, что партия направила соответствующее обращение в Госдуму.