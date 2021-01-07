ВАШИНГТОН, 7 янв – ПРАЙМ. Зал сената очищен от сторонников действующего президента США Дональда Трампа, протестующих вывели из здания Конгресса, сообщает в Twitter корреспондент Politico со ссылкой на информацию офицеров полиции Капитолия. Акции оружейных компаний США сильно выросли на фоне событий в Вашингтоне

"По словам офицеров полиции Капитолия, зал сената очищен от сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий", — сообщает Хьюго Лоууэлл. По его информации, которую подтверждает телеканал Fox, ворвавшихся в здание Конгресса несколько часов назад демонстрантов сейчас выводят через Западный и Восточный входы Капитолия.

Как передает корреспондент Fox, те, кого выводили из здания Конгресса, откровенно выражали свое недовольство этим.

Сенаторы планируют продолжить подсчет голосов избирателей в безопасном месте, где сейчас находятся, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате.

По словам источника, законодатели не планируют расходиться, пока подсчет не будет завершен.

Между тем, по данным CNN, лидеры конгресса будут доставлены на вашингтонскую военную базу Форт Макнэйр. Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить

Конгресс в соответствии с конституцией США должен был утвердить итоги прошедших в ноябре президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. По их итогам победу одержал Байден, набрав 306 голосов против 232 у действующего президента Дональда Трампа, который не признал поражение.

Вскоре после начала заседания обеих палат конгресса протестующие, прибывшие в Вашингтон, чтобы выразить поддержку Трампу, ворвались в конгресс и окружили его. Работа конгресса была прекращена, законодатели эвакуированы.

Были ранены несколько человек, одна женщина скончалась, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Трамп призвал манифестантов в Вашингтоне действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к конгрессу. У здания Капитолия произошли столкновения сторонников Трампа и полиции. На восстановление порядка была направлена национальная гвардия округа Колумбия и соседних штатов.

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