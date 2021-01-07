МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Годовая дефляция в 19 странах еврозоны в декабре, по предварительной оценке, сохранилась на уровне ноября и составила 0,3%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали дефляцию на уровне 0,2%.

При этом в месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в декабре снизились также на 0,3%.

Годом ранее, в декабре 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,3%. Германия обещает защитить "Северный поток 2" при Байдене

Базовая годовая инфляция в декабре 2020 года, по предварительной оценке, составила 0,2% в годовом выражении, как и в ноябре.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре снизился на 6,1% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики полагали, что показатель снизился в месячном выражении на 3,4%.

Показатель октября при этом был одновременно скорректирован агентством до роста на 1,4% с первоначальной оценки роста на 1,5%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце снизился на 2,9%, аналитики ждали роста на 0,8%. В Евросоюзе розничные продажи в ноябре упали на 5% по сравнению с октябрем, а в годовом исчислении — на 2%. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в октябре зафиксировано во Франции (-15,7%), Словении (-14,2%) и Бельгии (-11,7%). Самый сильный рост отмечен в Норвегии (+13,8%), Германии (+8,8%) и Дании (+8,7%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в ноябре вырос на 2,7%, а в ЕС — на 2,4%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении снизились в еврозоне на 5,2%, в Евросоюзе — на 3,3%.