2021-01-08T04:14:11+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210108/832762125.html
Приставы рассказали, как вычисляют должников, обманывающих о зарплате
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Судебные приставы для проверки данных о доходах должников могут запрашивать информацию в отделениях Пенсионного фонда РФ, налоговой, а также в центрах занятости населения,... ПРАЙМ, 08.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Судебные приставы для проверки данных о доходах должников могут запрашивать информацию в отделениях Пенсионного фонда РФ, налоговой, а также в центрах занятости населения, рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.
"Судебный пристав-исполнитель наделен полномочиями по проверке доходов должника, в том числе путем направления запросов в территориальные отделения Пенсионного фонда, налоговые органы, в центры занятости населения", — сказал он.
Желудков отметил, что в соответствии с законодательством судебные приставы-исполнители имеют также право проверять, насколько правильно работодатель удерживает и перечисляет деньги по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников.
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