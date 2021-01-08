МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Судебные приставы для проверки данных о доходах должников могут запрашивать информацию в отделениях Пенсионного фонда РФ, налоговой, а также в центрах занятости населения, рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков. Приставы вновь нарастили взысканную сумму задолженности по алиментам

"Судебный пристав-исполнитель наделен полномочиями по проверке доходов должника, в том числе путем направления запросов в территориальные отделения Пенсионного фонда, налоговые органы, в центры занятости населения", — сказал он.

Желудков отметил, что в соответствии с законодательством судебные приставы-исполнители имеют также право проверять, насколько правильно работодатель удерживает и перечисляет деньги по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников.

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