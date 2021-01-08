2021-01-08T07:08:27+03:00
2021-01-08T07:08:27+03:00
2021-01-08T07:08:27+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210108/832762331.html
В Минфине разъяснили порядок уплаты налога по вкладам
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Минфине разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной... ПРАЙМ, 08.01.2021
вклады, налоги, новости, экономика, налоги, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83231/47/832314733.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/47/832314733.jpg
https://1prime.ru/images/83231/47/832314732.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/47/832314732.jpg
https://1prime.ru/images/83231/47/832314731.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/47/832314731.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210101/832718102.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Минфине разъяснили порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.
Отмечается, что налогом облагаются не банковские вклады, а проценты по ним.
"Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены", — говорится в сообщении.
При этом, если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором произведено зачисление этих процентов.
В России с первого января начал действовать налог на доходы с процентов по принадлежащим физическим лицам вкладам, размер которых в сумме превышает один миллион рублей. Доход начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов.
Читайте также:
Налоги-2021 в России: забрать у богатых и отдать детям