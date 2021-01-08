МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Законопроект о доступном интернете, внесенный в Госдуму в конце 2020 года и предполагающий бесплатный доступ к социально значимым сайтам, может быть принят в скором времени и вступить в силу уже в 2021 году, сообщил в пятницу член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Эксперты рассказали, как часто следует менять пароли в интернет-сервисах

"Он внесен в Госдуму в конце прошлого года и еще не принят. Но я не сомневаюсь в его скором принятии, и что он начнет действовать, скорее всего, в текущем году", — пояснил в своем Telegram-канале Горелкин.

Он добавил, что в случае принятия закона "Россия станет первой страной в мире, где гражданам гарантирован бесплатный доступ к важнейшим интернет-ресурсам".

"На мой взгляд, это историческая веха в развитии Рунета – поворот отрасли от чистой коммерции к общественному благу и правам граждан", — подчеркнул депутат Госдумы.

Горелкин также считает, что "никакого ущерба телеком-операторам это изменение не принесет, а наоборот, увеличит их абонентскую базу и, в итоге, прибыль". Названа новая дата отключения от интернета старых Android-смартфонов

Как ранее сообщили РИА Новости в Минцифре РФ, проект федерального закона, которым вносятся изменения в закон о связи, направлен "на обеспечение оказания гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету на территории Российской Федерации для использования отечественных социально значимых интернет-сервисов".

Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря.

В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 такой ресурс. Ранее в Минцифре не исключали, что эксперимент будет продлен.

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