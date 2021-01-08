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https://1prime.ru/state_regulation/20210108/832764411.html
Мишустин рассказал о восстановлении российской экономики
Экономика
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Большинство мероприятий плана восстановления экономики РФ исполняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем... ПРАЙМ, 08.01.2021
экономика рф, михаил мишустин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Большинство мероприятий плана восстановления экономики РФ исполняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.
В ходе встречи премьер поблагодарил ТПП за участие в подготовке плана.
"Абсолютное большинство мероприятий плана исполняется. Единый план достижения национальных целей, который одобрен был президентом, на сегодняшний день — важнейший участок работы", — сказал Мишустин.
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