МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Большинство мероприятий плана восстановления экономики РФ исполняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

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В ходе встречи премьер поблагодарил ТПП за участие в подготовке плана.

"Абсолютное большинство мероприятий плана исполняется. Единый план достижения национальных целей, который одобрен был президентом, на сегодняшний день — важнейший участок работы", — сказал Мишустин.

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