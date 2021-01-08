ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Трамп заявил, что сосредоточится на передаче власти Байдену

"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", — написал Трамп в пятницу в своем микроблоге в Twitter.

Ранее советник Трампа Ларри Кадлоу заявил, что не покинет пост, но уйдет в отпуск.

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