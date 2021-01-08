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Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. "Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", —... ПРАЙМ, 08.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена.
"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", — написал Трамп в пятницу в своем микроблоге в Twitter.
Ранее советник Трампа Ларри Кадлоу заявил, что не покинет пост, но уйдет в отпуск.
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