МУРМАНСК, 8 янв — ПРАЙМ. Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД королевства Йеппе Кофод. Раскрыта опасность нового "британского" штамма COVID

"Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезен в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как "красные" (с неблагополучной ситуацией по коронавирусу). Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые", — сказал Кофод.

По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд, исключение составят поездки к тяжелобольным родственникам и доставка товаров.

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