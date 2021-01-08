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Дания ограничивает въезд и выезд из страны из-за нового штамма COVID
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Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД... ПРАЙМ, 08.01.2021
дания, новый штамм covid-19, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МУРМАНСК, 8 янв — ПРАЙМ. Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД королевства Йеппе Кофод.
"Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезен в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как "красные" (с неблагополучной ситуацией по коронавирусу). Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые", — сказал Кофод.
По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд, исключение составят поездки к тяжелобольным родственникам и доставка товаров.
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