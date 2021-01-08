МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Демократы в Палате представителей планируют в понедельник представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий США. Эксперты сказали, как Байден повлияет на рубль и акции

Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью "злоупотребление служебным положением".

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказывала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента.

Она также пригрозила начать процедуру импичмента, если тот не покинет свой пост.

В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб.

Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.

Помимо этого, Минюст США не планирует обвинять Трампа в подстрекательстве к беспорядкам и к захвату Капитолия, сообщил представитель ведомства на брифинге, прошедшем 8 января.

Премьер Канады ранее назвал беспорядки в США нападками на демократию, подстрекаемыми Трампом.

Ранее Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена