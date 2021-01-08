ТОКИО, 8 янв — ПРАЙМ. Представители правящего блока и оппозиционных партий в Японии провели в пятницу первое обсуждение возможности внести поправки в закон о контроле за инфекционными заболеваниями, позволявшие бы ввести уголовное наказание для больных коронавирусом, которые отказываются от госпитализации или же лечения в изоляции.

По данным телеканала NHK, в частности, рассматривается вопрос о внесении поправок в закон о специальных мерах для противодействия коронавирусной инфекции. Япония закрывает страну из-за новых штаммов COVID

Никаких формулировок возможных поправок пока не озвучивалось, но изучается вопрос о введении уголовного наказания владельцам заведений, не соблюдающих настоятельные просьбы местных администраций об ограничении часов работы, а также для лиц, у которых было подтверждено наличие коронавируса и которые отказываются от госпитализации или же лечения в специально выделенных для этого отелях в случае невозможности самоизоляции дома.

Как заявил в пятницу министр по делам восстановления экономики, ответственный также за меры по коронавирусу, Ясутоси Нисимура, "удалось достичь общего понимания проблемы".

Следующая встреча представителей партий пройдет 13 января. Как ожидается, на ней будут обсуждаться формулировки возможных поправок. Всех прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на COVID-19

В Японии в пятницу было зафиксировано рекордное число новых заражений за сутки — 7 882 человека. Обновлен также "антирекорд" по суточной смертности, в пятницу скончались 78 пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 275 595.

Всего в стране скончались 3 976 пациентов с коронавирусом. Еще 826 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровели 214 396 человек.

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