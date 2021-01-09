Трампу хотят вынести импичмент за "подстрекательство к мятежу"
ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Проект импичмента президенту США Дональду Трампу в палате представителей обвиняет главу государства в "подстрекательстве к мятежу", документ опубликовал телеканал NBC.
"Он (Трамп) добровольно делал заявления, которые логичным образом реализовались в немедленных незаконных действиях в Капитолии. Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия", — говорится в проекте документа.
"Президент Трамп подверг большой опасности безопасность США и институты власти. Он угрожал целостности демократической системы правления, вмешивался в мирную передачу власти и помешал другой ветви власти", — говорится в проекте.
Это не единственный проект импичмента. Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий США. Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью "злоупотребление служебным положением".
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.
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