ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Проект импичмента президенту США Дональду Трампу в палате представителей обвиняет главу государства в "подстрекательстве к мятежу", документ опубликовал телеканал NBC. Трампу угрожают новым импичментом

"Он (Трамп) добровольно делал заявления, которые логичным образом реализовались в немедленных незаконных действиях в Капитолии. Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия", — говорится в проекте документа.

"Президент Трамп подверг большой опасности безопасность США и институты власти. Он угрожал целостности демократической системы правления, вмешивался в мирную передачу власти и помешал другой ветви власти", — говорится в проекте.

Это не единственный проект импичмента. Ранее конгрессмен Дэвид Сиссиллин сообщил, что он и конгрессмены-демократы Тед Лью и Джеми Раскин подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Трампу, чтобы отстранить президента от должности после нападения на Капитолий США. Сиссиллин прикрепил к своей публикации проект документа, который содержит одну статью "злоупотребление служебным положением".

В среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

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