ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Статья импичмента в отношении президента Дональда Трампа будет представлена в палате представителей конгресса США уже в понедельник, заявил конгрессмен Тед Лью.

"Мы представим статью об импичменте в этот понедельник во время официального заседания палаты представителей", — написал Лью в своем Twitter. Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта

В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

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