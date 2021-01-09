ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", говорится в сообщении соцсети. 

Президент США Дональд Трамп

Трампу хотят вынести импичмент за "подстрекательство к мятежу"

"После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", — говорится в сообщении соцсети.

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