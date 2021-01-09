2021-01-09T02:53:55+03:00
2021-01-09T02:53:55+03:00
2021-01-09T02:53:55+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210109/832766691.html
Twitter на постоянной основе заблокировал учетную запись Трампа
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", говорится в сообщении соцсети. "После... ПРАЙМ, 09.01.2021
дональд трамп, twitter, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", говорится в сообщении соцсети.
"После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", — говорится в сообщении соцсети.
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