МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" вернул классическому внедорожнику 4х4 его первоначальное наименование — Niva, добавив к нему приставку Legend, таким образом теперь он называется Lada Niva Legend, следует из сообщения производителя. "Нива" по-прежнему самый популярный внедорожник на вторичном рынке

"Lada объявляет о переименовании модели 4x4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь культовый внедорожник продолжит свою историю под именем Lada Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч", — отмечает компания.

Отмечается, что для автомобиля предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели, а также для всех модификаций внедорожника доступен пакет "Комфорт", который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров марки. "АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel

Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств, поясняет "АвтоВАЗ".

Lada Niva Legend – первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Многократный призер ралли "Дакар", популярный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Эта машина на протяжении 45 лет остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.

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