ВАШИНГТОН, 11 янв — ПРАЙМ. Телеканал CNN опубликовал в понедельник текст резолюции об импичменте Дональду Трампу, которая, по его данным, будет вынесена на рассмотрение палаты представителей.

Документ требует объявления импичмента, а также запрета Трампу занимать любые выборные должности в будущем.

Он несколько отличается от первой версии, которую ранее публиковали его авторы-конгрессмены Дэвид Сисиллин, Джейми Раскин и Джеррольд Надлер, однако сама статья импичмента и требования остались прежними.

Статья называется "Подстрекательство к мятежу". CNN: Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах

"Дональд Трамп заслуживает импичмента и суда, отстранения от должности и запрета занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или заработком от (государства) Соединенных Штатов", — говорится в документе.

Глава комитета внутреннего распорядка палаты представителей конгресса США Джордж Макговерн заявил, что ожидает вынесения резолюции на обсуждение палаты в среду или четверг.

В прошлую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию.

После этого толпа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент известно о пяти жертвах. Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена

В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам.

Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

Читайте также:

Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать