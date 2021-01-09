ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Twitter, заморозившая его аккаунт, не заставит его замолчать. Google блокирует приложение Parler, которое используют сторонники Трампа

"Нас не заставишь замолчать!" — говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом. Также заявление появилось в официальном аккаунте президента США, но cоцсеть тут же удалила их.

"Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем", — написал Трамп.

"Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня — и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня" — добавил Трамп.

Он добавил, что Twitter не просуществовал бы долго, если бы не "подарок от властей" в виде освобождения от ответственности за публикуемый контент. Трамп давно и безуспешно добивается введения такой ответственности для соцсетей.

"Twitter не имеет отношения к свободе слова. Они занимаются только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире", — добавил Трамп.

Ранее Twitter заявил, что блокирует личный аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию.

В среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

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