МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует обсудить установление более высокой пошлины на экспорт пшеницы из России, выше уровня в 25 евро за тонну, сообщил РИА Новости источник в Минсельхозе РФ.

"Для стабилизации цен на пшеницу на внутреннем рынке, а также обеспечения предприятий отрасли животноводства и мукомольной промышленности доступным сырьем правительство планирует обсудить установление вывозной таможенной пошлины на пшеницу выше уровня 25 евро за тонну",- сказал собеседник агентства. Россия к 17 декабря увеличила экспорт пшеницы на 15%

По его словам, решение по этому вопросу будет принято, в том числе, исходя из анализа ценовой динамики на внутреннем рынке зерна.

В свою очередь параметры квоты на экспорт зерновых культур менять не планируется: она будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года и распространится на поставки за пределы ЕАЭС пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы общим объемом в 17,5 миллиона тонн.

Пошлина на поставки пшеницы вне квоты составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Россия с первого февраля вводит пошлину на экспорт сои

Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы составит 25 евро за тонну, для других культур она будет нулевой. Однако после выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Национальный союз свиноводов (НСС) и Ассоциация производителей муки "Русская мука" поддерживают идею повышения пошлины на экспорт пшеницы из России, сообщили РИА Новости представители объединений.

Гендиректор НСС Юрий Ковалев указал, что в ноябре союз обращался к правительству и Минсельхозу с просьбой ввести пошлину на экспорт зерна.

"Мы рады, что были услышаны. Мы поддерживаем рассмотрение вопроса о повышении ее размера выше 25 евро за тонну. В текущих условиях необходимо привести цены на внутреннем рынке к уровню, который был бы оптимален и для растениеводов, и для животноводов, для которых затраты на корма являются главным компонентом себестоимости", — подчеркнул он.

По словам президента "Русской муки" Натальи Загорской, учитывая значительный рост затрат мукомолов на закупку зерна в 2020 году, введение пошлины на экспорт пшеницы является "абсолютно необходимой мерой" — она поможет стабилизировать внутренний рынок.

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