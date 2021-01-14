МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основными угрозами для восстановления российской экономики в настоящее время являются продолжение пандемии коронавируса, трудности в проведении массовой вакцинации при усилении нагрузки на систему здравоохранения и необходимости новых локдаунов, а также снижение расходов россиян и бизнеса, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Аналитик ожидает укрепления курса рубля этой зимой

"Основная угроза – продолжение пандемии и трудности в проведении массовой вакцинации при усилении нагрузки на систему здравоохранения и необходимости новых локдаунов. При этом "проехаться" на успехах программ поддержки экономик, реализуемых за рубежом, будет уже сложнее – они, кроме американской, обещают быть менее щедрыми, чем в предыдущих раундах", — считает он.

Второй по значимости угрозой эксперт назвал слишком быстрое снижение расходов граждан и бизнеса. "Вторая волна пандемии остановила восстановление, и без новых крупных бюджетных вливаний не обойтись. Именно поэтому мы считаем слишком быструю бюджетную консолидацию опасной для экономики и в долгосрочном перспективе для самого бюджета. Низкий уровень госдолга и комфортные процентные ставки позволяют поддержать экономику сейчас, заняв эти средства на рынке, и снизить удар для бизнеса и граждан", — заключил Тищенко.

Банк России прогнозировал спад экономики страны в 2020 году на 4-5%, однако регулятор допускал, что падение может быть и ниже 4%. Восстановление экономики, которое приостановилось в четвертом квартале, начнется уже весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад. При этом полного восстановления экономики России до уровня до пандемии коронавируса регулятор ждет в первом полугодии 2022 года.

Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП упал по итогам прошлого года на 3,8%, а в 2021 году – вырастет на 3,3%.

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