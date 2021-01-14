МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter. Американские ученые составили прогноз по COVID на ближайшее десятилетие

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, если учитывать динамику распространения коронавируса", — подчеркнул он.

По мнению Райана, сейчас заболеваемость COVID-19 снова достигла своего пика. В мире за последнюю неделю зарегистрировали около пяти миллионов новых случаев заражения и свыше 85 тысяч смертей. Более половины случаев заболевания за семь дней приходится на Северную и Южную Америку, треть случаев — на Европу. Также заболеваемость растет в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.

Райан отметил, что в Северном полушарии сейчас происходит "идеальный шторм". Из-за того, что там сейчас зима, люди больше времени находятся в помещениях, где вероятность заразиться всегда выше, чем на улице. В ряде стран, в том числе в Великобритании и Ирландии, обнаружены новые штаммы.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове спрогнозировала ухудшение ситуации в ряде стран после новогодних праздников.

"Хорошая новость в том, что сейчас у нас есть много инструментов, которые могут помочь взять под контроль передачу вируса", — сказала она.

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