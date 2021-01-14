МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Падение российской экономики по итогам 2020 года составило 3,8%, однако уже в следующем году будет восстановительный рост – на 3,2%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Эксперт не ждет серьезного снижения ставок по вкладам в России

"Если в третьем квартале 2020 года российская экономика относительно быстро восстанавливалась после весеннего шока вслед за улучшениями в мировой экономике и благодаря увеличению бюджетных расходов, то четвертый квартал разочаровал. Мы ожидаем по итогам года падения ВВП на 3,8% с сокращением реальных доходов населения примерно на 2%, причем с существенным ударом по сфере услуг", — прогнозирует он.

Российская экономика, считает Тищенко, в силу своей структуры достаточно инерционна, что помогло ей меньше упасть, но это же и снизит темпы восстановления. "Если события пойдут по базовому сценарию, то в наступившем году мы увидим рост порядка 3,2% ВВП, однако с достаточно сложным первым полугодием. Необходимо осознавать, что этот восстановительный рост после большого провала недостаточен для того, чтобы вернуться к стартовому уровню", — добавил эксперт.

При этом, по его ожиданиям, на уровень теперь уже "золотого" 2019 года российская экономика вернется в начале 2022 года, а при благоприятном стечении обстоятельств это может произойти даже раньше — в конце текущего года.

Банк России прогнозировал спад экономики страны в 2020 году на 4-5%, однако регулятор допускал, что падение может быть и ниже 4%. Восстановление экономики, которое приостановилось в четвертом квартале, начнется уже весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад. При этом полного восстановления экономики России до уровня до пандемии коронавируса регулятор ждет в первом полугодии 2022 года.

Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП упал по итогам прошлого года на 3,8%, а в 2021 году – вырастет на 3,3%.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.

Читайте также:

Названо условие стабилизации валютного курса ниже 70 рублей за доллар