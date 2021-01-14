МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден.

"У "сланца" есть безусловно определенный потенциал… сейчас мы видим стабилизацию добычи, в том числе сланцевой нефти. Через какой-то момент вполне возможно ожидать, что рост добычи возобновится, но при этом виден уже пик добычи сланцевой нефти", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме. Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

Он добавил, что в данном случае говорит о Соединенных Штатах Америки.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.