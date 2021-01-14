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Глава "Газпром нефти" рассказал о пике добычи сланцевой нефти в США
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. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден. "У "сланца" есть безусловно определенный потенциал… сейчас мы видим стабилизацию... ПРАЙМ, 14.01.2021
сланцевая нефть, сша, добыча, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что пик добычи сланцевой нефти в США уже виден.
"У "сланца" есть безусловно определенный потенциал… сейчас мы видим стабилизацию добычи, в том числе сланцевой нефти. Через какой-то момент вполне возможно ожидать, что рост добычи возобновится, но при этом виден уже пик добычи сланцевой нефти", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
Он добавил, что в данном случае говорит о Соединенных Штатах Америки.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.