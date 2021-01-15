МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число банкротств граждан в России за год выросло почти на 73%, пишет газета "Известия" со ссылкой на статистический релиз проекта "Федресурс". Финансовый советник назвала способы сократить долги по кредиту

По итогам минувшего года суды признали несостоятельными 119 тысяч физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Внесудебную процедуру списания долгов, которую запустили осенью прошлого года, проходят более 1,8 тысячи россиян.

Наибольшее число банкротств на 100 тысяч населения среди физических лиц и ИП зафиксировано в 2020 году в Пензенской и Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Саратовской и Вологодской областях и Калмыкии.

Количество корпоративных банкротств в 2020 году уменьшилось на 19,9%, то есть на 9931 случаев по сравнению с предыдущим годом. Число введенных судами процедур наблюдения снизилось на 23,3%, до 7775, а доля реабилитационных процедур, таких как внешнее управление и финансовое оздоровление, уменьшилось за 2019 год с 1,8% до 1,7% в 2020 году.

По словам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей способствовал сокращению количества банкротств в прошлом году. Запрет сняли 7 января 2021 года, однако количество сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами пока не превышает средний уровень января 2020 года.

Кредиторы за период с 8 по 11 января 2021 года опубликовали всего 109 сообщений о намерении подать в суд заявления о банкротстве компаний. В январе 2020 года было опубликовано 2019 сообщений. В 2020 году число заявлений кредиторов о банкротстве сократилось на 8,3% в сравнении с 2019 годом, а количество должников возросло на 2,1%

В 2020 году наибольшее количество процедур освобождения от долгов среди юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской и Свердловской областях, а также в Татарстане.

Больше всего заявлений о банкротстве подавали предприниматели и компании из таких сфер, как торговля, строительство недвижимость, обрабатывающие производства, консалтинг и научно-техническая деятельность.

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