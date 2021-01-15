МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил возмещать налоги, уплаченные несовершеннолетними предпринимателями в качестве самозанятых и ИП. Соответствующее письмо он направил руководителю ФНС Даниилу Егорову, передает RT. Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого бизнеса

Предполагается, что эти средства молодые предприниматели по достижении 18 лет смогут потратить на образование.

По мнению Куджа, реализация предпринимательских проектов в подростковом возрасте демонстрирует инициативность, трудолюбие молодых людей. Впоследствии это позволяет им качественнее имплементировать свои знания и способности в личные стартапы, бизнес-идеи, в деятельность компаний — будущих работодателей.

В связи с этим, отмечает ректор, предпринимательская инициативность несовершеннолетних заслуживает максимального поощрения.

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