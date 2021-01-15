2021-01-15T07:51:18+03:00
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2021-01-15T07:51:18+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210115/832812417.html
В России предложили возмещать уплаченные несовершеннолетними ИП налоги
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Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил возмещать налоги, уплаченные несовершеннолетними предпринимателями в качестве самозанятых и ИП. Соответствующее письмо он направил... ПРАЙМ, 15.01.2021
самозанятые, ип, налоги, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил возмещать налоги, уплаченные несовершеннолетними предпринимателями в качестве самозанятых и ИП. Соответствующее письмо он направил руководителю ФНС Даниилу Егорову, передает RT.
Предполагается, что эти средства молодые предприниматели по достижении 18 лет смогут потратить на образование.
По мнению Куджа, реализация предпринимательских проектов в подростковом возрасте демонстрирует инициативность, трудолюбие молодых людей. Впоследствии это позволяет им качественнее имплементировать свои знания и способности в личные стартапы, бизнес-идеи, в деятельность компаний — будущих работодателей.
В связи с этим, отмечает ректор, предпринимательская инициативность несовершеннолетних заслуживает максимального поощрения.
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