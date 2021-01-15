МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре снизился на 0,1% к октябрю, а в годовом выражении — упал на 4,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Месячное снижение промпроизводства стало первым с апреля, когда показатель обрушился на 19,6%, следующие шесть месяцев показатель рос. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель, напротив, вырос на 0,5% в месячном выражении и снизился на 4,2% — в годовом. Жертвы соседского доноса. Когда прикроют нелегальную аренду жилья

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре в месячном выражении вырос на 0,7% при прогнозе роста на 0,9%. В годовом исчислении показатель снизился на 3,8%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 4,8%.