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Промпроизводство в Великобритании в ноябре снизилось впервые с апреля
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Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре снизился на 0,1% к октябрю, а в годовом выражении — упал на 4,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны... ПРАЙМ, 15.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре снизился на 0,1% к октябрю, а в годовом выражении — упал на 4,7%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Месячное снижение промпроизводства стало первым с апреля, когда показатель обрушился на 19,6%, следующие шесть месяцев показатель рос. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что показатель, напротив, вырос на 0,5% в месячном выражении и снизился на 4,2% — в годовом.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре в месячном выражении вырос на 0,7% при прогнозе роста на 0,9%. В годовом исчислении показатель снизился на 3,8%, тогда как эксперты ожидали уменьшения на 4,8%.