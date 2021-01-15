МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в декабре снизился на 0,7% по сравнению с ноябрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. США ужесточили экспортный контроль над технологиями

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,2% в месячном выражении. Динамика ноября пересмотрена в худшую сторону: теперь министерство оценивает снижение розничных продаж в 1,4% вместо 1,1%.

При этом объем розничных продаж, за исключением автомобилей и комплектующих, в декабре снизился к ноябрю на 1,4%. Этот же показатель ноября был пересмотрен до снижения на 1,3% с предыдущей оценки снижения на 0,9%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.