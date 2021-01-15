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Розничные продажи в США в декабре снизились хуже прогноза
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Объем розничных продаж в США в декабре снизился на 0,7% по сравнению с ноябрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные агентством... ПРАЙМ, 15.01.2021
розничные продажи, сша, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в декабре снизился на 0,7% по сравнению с ноябрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 0,2% в месячном выражении. Динамика ноября пересмотрена в худшую сторону: теперь министерство оценивает снижение розничных продаж в 1,4% вместо 1,1%.
При этом объем розничных продаж, за исключением автомобилей и комплектующих, в декабре снизился к ноябрю на 1,4%. Этот же показатель ноября был пересмотрен до снижения на 1,3% с предыдущей оценки снижения на 0,9%.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.