МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Лидер правящей в ФРГ партии ХДС Армин Лашет в случае избрания канцлером сможет преодолеть кризис в отношениях с РФ и завершить строительство "Северного потока 2", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Трубоукладчик "Северного поток - 2" остановился в районе порта Росток

Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера — таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.

Панина отметила, что Лашет известен как консервативный центрист, отличающийся взвешенной позицией по широкому спектру вопросов, в том числе и по российско-германским отношениям.

"Есть надежда, что кризис в отношениях между нашими странами будет преодолен", — сказала Панина РИА Новости.

По ее мнению, в случае избрания Лашета канцлером повысится вероятность завершения строительства "Северного потока 2".

"Думается, что у Лашета достаточно сильная политическая позиция для того, чтобы содействовать завершению проекта, поскольку это, прежде всего, в интересах самой Германии", — добавила парламентарий.

Лашет занимает должность премьера одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия.

Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.

Лашет считается центристом — то есть готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель.

Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.

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