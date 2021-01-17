МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Жесткий карантинный режим из-за коронавируса в Австрии будет продлен до 7 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на решение федерального правительства и глав земель. На Украине стартовал двухнедельный жесткий локдаун

В Австрии с 26 декабря ввели третий жесткий локдаун из-за коронавируса, который должен закончиться 24 января. Ранее сообщалось, что не исключено, что власти продлят карантин, соответствующее решение должны принять в эти выходные.

Издание Standard со ссылкой на агентство APA отмечает, что с 8 февраля ограничения начнут постепенно снимать, откроются магазины и музеи. Необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в два метра, а маски FFP2 станут обязательными, уточняется в сообщении со ссылкой на правительственные круги.

Отели, рестораны и развлекательные заведения будут закрыты до конца февраля, однако их режим работы может быть пересмотрен в середине месяца.

Объявление о продлении локдауна ожидается в воскресенье.

В пятницу глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер заявил, что число активных случаев заболевания COVID-19 в стране уменьшается.

Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря и предусматривает три фазы. Первыми прививают людей из групп риска, старше 80 лет с акцентом на дома престарелых, а также медицинский персонал. Во второй фазе вакцину получат пожилые, а также сотрудники критической инфраструктуры. На третьем этапе вакцинация станет доступна широким слоям населения.

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