ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — ПРАЙМ. Генеральный консул США в Екатеринбурге Эмми Сторроу сказала, что американская дипмиссия, возглавляемая ею, продолжает работать. Об этом Сторроу сообщила на странице генконсульства в Facebook. В США признали Россию и ряд стран "враждебными" государствами

"Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке, Айдахо, Северной Дакоте или на Гавайях? На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда", — сказала дипломат в ходе видеообращения. Сторроу добавила, что работа дипмиссии сейчас ограничена из-за эпидемии COVID-19.

Сообщается, что Сторроу возглавляет дипмиссию США в Екатеринбурге с 2019 года. Ранее она занималась литературой, работала в СМИ и преподавала. По данным Госдепартамента США, в генконсульстве Екатеринбурга работает 4 дипломата Соединенных штатов.

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