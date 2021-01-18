МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на сокращение налоговой нагрузки на компании сферы информационных технологий и оптимизацию порядка осуществления закупок, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. IT-компании ЕС обвиняют США в закрытии им доступа в Китай

"Сегодня на комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрен для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства законопроект, касающийся сокращения налоговой нагрузки на IT-компании", — сказал депутат.

Для таких организаций, по его словам, предлагается установить с текущего года на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% (в настоящее время 8%), также это предусмотрено для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной и радиоэлектронной продукции.

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