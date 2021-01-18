2021-01-18T15:17:39+03:00
2021-01-18T15:17:39+03:00
2021-01-18T15:17:39+03:00
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Правительство одобрило снижение налогов для IT-компаний
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на сокращение налоговой нагрузки на компании сферы информационных технологий и... ПРАЙМ, 18.01.2021
налоги, it-компании, новости, технологии, экономика, бизнес, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на сокращение налоговой нагрузки на компании сферы информационных технологий и оптимизацию порядка осуществления закупок, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
"Сегодня на комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности одобрен для дальнейшего рассмотрения на заседании правительства законопроект, касающийся сокращения налоговой нагрузки на IT-компании", — сказал депутат.
Для таких организаций, по его словам, предлагается установить с текущего года на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% (в настоящее время 8%), также это предусмотрено для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной и радиоэлектронной продукции.
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