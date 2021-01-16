МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Корпорация Apple работает над созданием складного iPhone, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что новая модель станет конкурентом смартфонам фирмы Samsung с аналогичной складной конструкцией. Apple бесплатно заменит поломанные экраны iPhone 11

Утверждается, что Apple пока разработала лишь прототип устройства для тестирования.

Его запуск в производство в этом году не планируется. Как отмечает агентство, разработка складного смартфона позволила бы Apple увеличить размер устройства, сделав его в то же время более компактным.

На моделях, производимых в настоящее время, диагональ дисплея составляет 4,7 — 8 дюймов.

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