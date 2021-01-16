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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210116/832822186.html
Apple начала разработку складного iPhone
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Корпорация Apple работает над созданием складного iPhone, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагается, что новая модель станет конкурентом смартфонам... ПРАЙМ, 16.01.2021
apple, iphone, новости, технологии, экономика, бизнес, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Корпорация Apple работает над созданием складного iPhone, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Предполагается, что новая модель станет конкурентом смартфонам фирмы Samsung с аналогичной складной конструкцией.
Утверждается, что Apple пока разработала лишь прототип устройства для тестирования.
Его запуск в производство в этом году не планируется. Как отмечает агентство, разработка складного смартфона позволила бы Apple увеличить размер устройства, сделав его в то же время более компактным.
На моделях, производимых в настоящее время, диагональ дисплея составляет 4,7 — 8 дюймов.
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