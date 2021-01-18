МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда в рамках весенней сессии продолжит работу над совершенствованием финансового законодательства, включая налогообложение цифровой валюты и упрощение налоговых вычетов, заявил глава комитета Анатолий Артамонов.
В ходе заседания комитета он отметил, что парламентариям предстоит рассмотреть ряд законопроектов по совершенствованию законодательства о налогах и сборах.
"В том числе в части особенностей налогообложения цифровой валюты. Большое внимание будет уделено обложению НДФЛ, а точнее упрощению и расширению получения по данному налогу, традиционно не останется в стороне и вопрос обложения НДПИ в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд и другие", — отметил Артамонов.
По его словам, интересна тема, касающаяся введения цифрового рубля.
"Тем не менее, у профессионального сообщества существует много вопросов. Мы договорились с Банком России, что будем тесно взаимодействовать в целях нахождения оптимальных решений", — добавил политик.
Парламентарий также отметил тему защиты потребителей на финансовом рынке, особенно неквалифицированных инвесторов.
"В целях создания условий для формирования в экономике долгосрочных финансовых ресурсов мы будем заниматься совершенствованием деятельности небанковских финансовых институтов, таких как страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, уделять внимание развитию механизмов доверительного управления, коллективного инвестирования и индивидуальных инвестиционных счетов", — сказал Артамонов.
В поле зрения комитета остаются вопросы развития законодательного регулирования субъектов алкогольного рынка. Кроме того, предстоит рассмотреть достаточно объемный третий оптимизационный законопроект, связанный с государственными и муниципальными закупками, пояснил он.
Комитет продолжит работу над внесением изменений в Бюджетный кодекс. Отметил политик и поправки в законы "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ" и "О негосударственных пенсионных фондах" в части расширения перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений.
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