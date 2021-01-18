2021-01-18T17:53:04+03:00
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Госдума рассмотрит проекты о запрете второго гражданства для госслужащих
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Государственная дума на пленарном заседании в среду, 20 января, рассмотрит в первом чтении пакет проектов, внесенных президентом РФ в развитие норм конституции, о запрете... ПРАЙМ, 18.01.2021
госслужба, чиновники, поправки, госдума, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Государственная дума на пленарном заседании в среду, 20 января, рассмотрит в первом чтении пакет проектов, внесенных президентом РФ в развитие норм конституции, о запрете чиновникам и госслужащим иметь второе гражданство, сообщил по итогам Совета Думы первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"В среду в первом чтении будут рассмотрены президентские законодательные инициативы, которые вводят ограничение для государственных и муниципальных служащих в связи с наличием иностранного гражданства либо вида на жительство. Это в развитие конституции", — сказал Жуков журналистам.
Он также добавил, что во втором чтении во вторник, 19 января, палата рассмотрит последний проект из пакета инициатив о приоритете Конституции РФ на территории страны — поправки в Семейный кодекс.
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