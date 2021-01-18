МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете звуковой рекламы с использованием усиливающего звук оборудования на фасадах и крышах жилых домах, следует из проекта отзыва кабмина, который есть в распоряжении РИА Новости. Правительство проработает меры по сдерживанию цен на стройматериалы

Законопроект, которым предлагаются изменения в статью 19 федерального закона "О рекламе", был внесен в ГД Думой Астраханской области осенью 2020 года. В пояснительной записке отмечается, что инициатива подготовлена в связи с обращениями граждан Астраханской̆ области с просьбой о введении ограничений распространения звуковой рекламы в жилых домах.

"Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, не до­пускается", — говорится в проекте закона.

В отзыве кабмина говорится, что законопроект требует доработки "в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы".

Кроме того, предлагается уточнить положения законопроекта с тем, чтобы не допустить полного запрета размещения звуковой рекламы, в том числе из переносимых устройств, "что представляется чрезмерным".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", — отмечается в отзыве кабмина.

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