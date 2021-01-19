2021-01-19T16:47:53+03:00
2021-01-19T16:47:53+03:00
2021-01-19T16:47:53+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210119/832842216.html
Профицит внешней торговли сократился до $89,4 миллиарда
Экономика
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Положительное сальдо торгового баланса РФ, по оценке ЦБ, в 2020 году составило 89,4 миллиарда долларов против 165,3 миллиарда долларов в 2019 году, свидетельствуют материалы... ПРАЙМ, 19.01.2021
рф, профицит, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ, по оценке ЦБ, в 2020 году составило 89,4 миллиарда долларов против 165,3 миллиарда долларов в 2019 году, свидетельствуют материалы регулятора.
Таким образом, положительное сальдо торгового баланса сократилось в годовом выражении на 45,9%, или на 75,9 миллиарда долларов.
При этом объем экспорта в 2020 году уменьшился годовом в выражении на 21,5%, до 329,5 миллиарда долларов, импорта — на 5,7%, до 240,1 миллиарда.