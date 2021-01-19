МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ, по оценке ЦБ, в 2020 году составило 89,4 миллиарда долларов против 165,3 миллиарда долларов в 2019 году, свидетельствуют материалы регулятора.

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса сократилось в годовом выражении на 45,9%, или на 75,9 миллиарда долларов.

При этом объем экспорта в 2020 году уменьшился годовом в выражении на 21,5%, до 329,5 миллиарда долларов, импорта — на 5,7%, до 240,1 миллиарда.