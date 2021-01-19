МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Госдума поручила комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить в правительстве и ФАС информацию о причинах резкого роста цен на металлы на внутреннем рынке РФ и их влиянии на экономику страны.

"Предлагается обратиться на имя правительства РФ, Федеральной антимонопольной службы с целью предоставления информации о причинах резкого роста цен на металл, возможном наличии в действии поставщиков металла признаков нарушения антимонопольного законодательства, а также информации о возможном негативном влиянии указанного резкого роста цен на металл на экономику страны и рост ВВП в среднесрочной перспективе", — пояснил на пленарном заседании автор поручения, депутат от КПРФ Алексей Куриный. Армения приостановила экспорт черных и цветных металлов

Перед этим он обратил внимание, что последние три месяца наблюдается в РФ "резкий и непонятно чем обоснованный рост цен" на металлы, причем как на цветные металлы, так и на черные. А в поручении указывается, что "различные источники сообщают о росте от 40% до 70%".

"Естественно в рамках, когда металл является важным элементом и в строительной отрасли, и в производстве практически всей машиностроительной нашей индустрии, резкое повышение, да еще и в условиях, когда заключены многолетние контракты, оно, мягко говоря, неблагоприятно влияет на нашу экономику", — считает Куриный.

Замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая во вторник на вопросы депутатов при обсуждении законопроекта о снижении НДПИ для бедных красноярских медно-никелевых месторождений, говорил, что удорожание металлов в РФ вызвано ростом их котировок на мировом рынке и ослаблением рубля.

При этом он пообещал, что правительство проанализирует динамику цен на них и выработает предложения. "В части анализа изменения цен и что необходимо с этим делать — мы соответствующий вопрос проработаем. И я так понимаю, он будет адресован всему правительству. Минфин, в том числе, примет участие в этой работе, и подготовим соответствующие аналитические материалы с предложениями", — сказал он.

Читайте также:

Лондонская биржа металлов закроет последнюю в Европе площадку