МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео. США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока 2"

"США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", — говорится в письменном заявлении Помпео, который покидает пост с отставкой администрации Трампа 20 января.

Он напомнил, что США ввели во вторник санкции против трубоукладчика "Фортуна" и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода "Северный поток 2".

"Если "Северный поток 2" будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий, а также предоставит средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе", — заявил Помпео.

"Сегодняшнее объявление (о санкциях) демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения", — заключил Помпео.