МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) со ссылкой на главного конструктора ПАО "Ил" (входит в ОАК) Сергея Ганина.

"Ростех" ранее в декабре со ссылкой на своего гендиректора Сергея Чемезова сообщал, что серийные поставки самолета планируется начать с 2023 года.

"Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году", — приводятся в сообщении слова Ганина.