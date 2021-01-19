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Серийные поставки нового Ил-114-300 планируются в 2022 году
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Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) со... ПРАЙМ, 19.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Начало серийных поставок нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 планируется в 2022 году, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) со ссылкой на главного конструктора ПАО "Ил" (входит в ОАК) Сергея Ганина.
"Ростех" ранее в декабре со ссылкой на своего гендиректора Сергея Чемезова сообщал, что серийные поставки самолета планируется начать с 2023 года.
"Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году", — приводятся в сообщении слова Ганина.