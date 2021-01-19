2021-01-19T19:16:56+03:00
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Минпромторг РФ предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале... ПРАЙМ, 19.01.2021
минпромторг, утилизационный сбор, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
Как следует из проекта, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысяч рублей.
"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", — отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.
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