МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утильсбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале нормативных правовых актов. Минпромторг оценил результаты соглашения о стабилизации цен

Как следует из проекта, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков — со 150 до 187,5 тысяч рублей.

"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", — отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.

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