ВАШИНГТОН, 19 янв — ПРАЙМ. Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Джо Байдена предпримет все возможные меры для противодействия предполагаемым торговым нарушениям со стороны КНР.

"Мы должны противостоять злоупотреблениям, нечестной и незаконной практике Китая. Китай подрывает позиции американских компаний — демпингует по товарам, создает торговые барьеры и выдает незаконные субсидии корпорациям", — заявила Йеллен на слушаниях по утверждению ее кандидатуры в сенате.

"Китай ворует интеллектуальную собственность и участвует в практиках, направленных на то, чтобы получить нечестное технологическое преимущество", — добавила она.

Йеллен пообещала, что будет работать с союзниками и укреплять экономику США. По ее словам, администрация Байдена будет инвестировать в инфраструктуру и человеческий капитал.

Помимо этого, Йеллен высказалась в поддержку глобального цифрового налога под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Это позволит нам собирать честную долю (налогов) с корпораций и в то же время поддержать конкурентоспособность своего бизнеса и снизить стимулы для американских компаний действовать за рубежом", — заявила Йеллен в сенате.

Кандидат добавила, что необходимо работать над повышением минимальной оплаты труда. По ее словам, повышение может помочь многим работникам, которые "едва сводят концы с концами".

Уточняется, что минимальная оплата труда в США на федеральном уровне составляет 7,25 доллара в час, хотя в ряде штатов она выше.