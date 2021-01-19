БРЮССЕЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Евросоюз намерен обеспечить лучшую защиту для европейских компаний от внешних односторонних санкций, а также обезопасить финансовые услуги при сотрудничестве с третьими странами, говорится в опубликованных во вторник предложениях Европейской комиссии.

"Экстерриториальное применение односторонних санкций со стороны третьих государств серьезно повлияло на возможность Евросоюза и государств-челнов ЕС достигать политических целей, выполнять свои международные обязательства, поддерживать отношения со странами, находящимися под санкциями", — говорится в документе. Возможностей для укрепления у евро по-прежнему больше, чем для ослабления

В Еврокомиссии подчеркнули, что зачастую односторонние действия третьих стран ставят под угрозу торговлю и инвестиции европейского бизнеса за пределами ЕС.

"Учитывая более конфликтную геополитическую ситуацию, нам необходимо быть в состоянии защититься от недобросовестных действий", — заявил, в свою очередь, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

В документе ЕК упоминается ситуация с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, который предполагает снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Страны ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Однако европейские компании не спешили воспользоваться этим механизмом, опасаясь санкций со стороны США, что не позволило европейцам выполнить свои обязательства перед Ираном.

Теперь, согласно документу, Евросоюз намерен переработать этот механизм, усилив юридическую защиту европейских компаний, осуществляющих законную деятельность, но сталкивающихся при этом с угрозой односторонних санкций.

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