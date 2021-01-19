ВАШИНГТОН, 19 янв — ПРАЙМ. Уходящий президент США Дональд Трамп в прощальной речи вновь осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января.

"Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", — говорится в отрывках из речи Трампа, которые распространил Белый дом. Трамп запретил сделки с бумагами компаний, связанных с военными КНР

Трамп особенно гордится тем, что не начал ни одной новой войны.

"Я особенно горд быть первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн", — сказал президент США.

"Политическое движение, которое мы начали, еще только начинается", — заключил уходящий президент. 19 и 20 января — последние дни пребывания Трампа в должности. 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

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