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Трамп в прощальной речи осудил штурм Капитолия
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Уходящий президент США Дональд Трамп в прощальной речи вновь осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января. "Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий... ПРАЙМ, 19.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 19 янв — ПРАЙМ. Уходящий президент США Дональд Трамп в прощальной речи вновь осудил штурм Капитолия своими сторонниками 6 января.
"Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", — говорится в отрывках из речи Трампа, которые распространил Белый дом.
Трамп особенно гордится тем, что не начал ни одной новой войны.
"Я особенно горд быть первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн", — сказал президент США.
"Политическое движение, которое мы начали, еще только начинается", — заключил уходящий президент. 19 и 20 января — последние дни пребывания Трампа в должности. 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена.
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